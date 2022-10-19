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Розрахуватися банківською карткою тепер можна на всіх автобусних маршрутах Києва
З 19 жовтня у Києві на всіх автобусних маршрутах відтепер можна разраховуватися банківською карткою або гаджетом з NFC.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора.
Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В КМДА обіцяють, що незабаром система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту.
"Продовжуємо працювати, слідкуйте за оновленням" – зазначив заступник голови КМДА, керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.
Нагадаємо, з 15 жотня в наземному комунальному громадському транспорті Києва розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою. Оплата проїзду банківською карткою спочатку була доступна в автобусах за певними маршрутами.
Зазначимо, у київському метрополітені оплата проїзду банківською карткою вже працює тривалий час.
Нагадаємо, у Києві наземний громадський транспорт зупиняється на час повітряної тривоги.