Киевляне просят установить в маршрутках валидаторы для оплаты проезда

Петиция на сайте Киевского городского совета по установлению валидаторов в маршрутках столицы набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

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Об этом свидетельствуют данные на платформе электронных петиций Киевского городского совета.

Петиция была опубликована 2 октября 2023 года, и на 1 декабря набрала 6 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения этого вопроса в КГГА. Автор петиции - Анна Фуртатенко.

Одним из аргументов автора является то, что установка валидаторов поможет сделать поездку более безопасной – водители не будут отвлекаться во время движения, а пассажиры получат возможность оплачивать проезд бесконтактно.

"Установив валидатор в маршрутках, у людей появится возможность оплачивать бесконтактно, не получив пригоршню монет на сдачу, это не отвлекает водителя во время движения", - говорится в тексте петиции.

Также автор отмечает, что не на всех маршрутах Киева есть государственный транспорт для перевозки льготных категорий, держателей карт киевлянина, учеников, студентов, многодетных, ветеранов, участников АТО и т. д. После появления валидаторов у таких пассажиров будет возможность воспользоваться своим правом бесплатного проезда, не сообщая на всю маршрутку, что он инвалид и т.д.

Валидаторы в транспорте Киева

С 15 октября 2022 года в наземном транспорте Киева стало возможным рассчитываться за проезд банковской картой. Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. По состоянию на 19 октября к системе были подключены все автобусные маршруты столицы, а с 20 октября нововведение заработало и в трамваях.

Подобный эксперимент пытались провести и со столичными маршрутками. В мае 2023 года систему бесконтактной оплаты тестировали на маршруте № 444 сообщением станция метро "Выставочный центр" – ул. Метрологическая. Однако эксперимент длился недолго – с 20 июля того же года на маршрут вернули исключительно наличный расчет. В качестве причины отказа от использования валидаторов у автоперевозчика заявили, что приборы часто ломались.

В настоящее время Киев не может полностью отказаться от маршруток, ведь коммунальный транспорт покрывает только основные артерии. Однако ни городские власти, ни Государственная налоговая служба не могут контролировать доходы частных перевозчиков. В этом могла бы помочь установка валидаторов.

В общественной организации "Пассажиры Киева" объяснили, что если заставить частных перевозчиков ставить валидаторы, то пассажирам будет удобнее платить за проезд, перевозчики не смогут уклоняться от уплаты налогов, а мы, наконец, как общество увидим, сколько людей пользуются маршрутками и сколько они зарабатывают денег.