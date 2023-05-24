У Києві запроваджують систему безконтактної оплати у маршрутках: як скористатись

У Києві вже тестують систему безконтактної оплати проїзду в маршрутних таксі. Наразі вона вже працює на маршруті № 444 сполученням станція метро "Виставковий центр" – вул. Метрологічна.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

«Система пройшла випробування, і вже сьогодні сплатити за проїзд на тестовому маршруті можна безконтактно», – сказав Петро Оленич, керівник цифрової трансформації Києва та заступник голови КМДА.

Зазначається, що сплатити проїзд у маршрутці можна банківською карткою, як пластиковою, так і за допомогою гаджетів із функцією NFC, а також транспортною картою та карткою киянина.

Для оплати проїзду достатньо буде прикласти банківську картку або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора.

Щоб скористатись транспортною картою «Київ Цифровий», потрібно заздалегідь покласти кошти в розділ «Гаманець» на ній.

Через різницю тарифів звичайні поїздки з вашої транспортної карти у маршрутках не діятимуть.

"Сервіс дозволить користуватись і карткою киянина для оплати. Її адаптували під новий функціонал валідаторів. Валідатори автоматично будуть перевіряти, чи прив’язана до картки киянина пільга. Якщо ні – шукатиме придбані поїздки. Якщо ж немає і їх, спише оплату, як зі звичайної банківської картки", - пояснив Оленич.

Він додав, що незабаром система оплати буде встановлена на більшу кількість маршрутів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" разом з київською міською владою запустила в тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банкіською карткою та пристроями з NFC на 17 станціях Київської кільцевої електрички.

Зауважимо, з жовтня минулого року оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунальногогромадського транспорту Києвана всіх його маршрутах.