В Киеве внедряют систему бесконтактной оплаты в маршрутках: как воспользоваться

В Киеве уже тестируется система бесконтактной оплаты проезда в маршрутных такси. В настоящее время она уже работает на маршруте № 444 сообщением станция метро "Выставочный центр" – ул. Метрологическая.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Система прошла испытание, и уже сегодня оплатить проезд на тестовом маршруте можно бесконтактно", - сказал Петр Оленич, руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА.

Отмечается, что оплатить проезд в маршрутке можно банковской картой, как пластиковой, так и с помощью гаджетов с функцией NFC, а также транспортной картой и картой киевлянина.

Для оплаты проезда достаточно будет приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору.

Чтобы воспользоваться транспортной картой "Киев Цифровой " , нужно заранее положить средства в раздел "Кошелек" на ней.

Из-за разницы тарифов обычные поездки с вашей транспортной карты в маршрутках не будут действовать.

"Сервис позволит пользоваться и картой киевлянина для оплаты. Ее адаптировали под новый функционал валидаторов. Валидаторы автоматически будут проверять, привязана ли к карте киевлянина льгота. Если нет – будет искать приобретенные поездки. Если же нет и их, спишет оплату, как с обычной. банковской карты", - объяснил Оленич.

Он добавил, что в скором времени система оплаты будет установлена на большее количество маршрутов.

Напомним, "Укрзализныця" вместе с киевскими городскими властями запустила в тестовом режиме оплату проезда по городской транспортной карте, банковской карточке и устройствам с NFC на 17 станциях Киевской кольцевой электрички.

Заметим, с октября прошлого года оплата за проезд по банковской карте работает на всех видах коммунального общественного транспорта Киева на всех его маршрутах.