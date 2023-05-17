Во время воздушной тревоги в Киеве наземный общественный транспорт будет останавливаться у ближайшего укрытия

С 22 мая наземный общественный транспорт столицы в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Соответствующее решение приняла 17 мая Рада обороны Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что в случае воздушной тревоги КП "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку у ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения.

При этом водитель транспорта будет делать объявления о ближайшем укрытии.

Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.

В КГГА добавили, что контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции в городе Киеве.

Отметим, недавно в патрульной полиции Киева заявили, что действующее законодательство не содержит норм, которые предоставляли бы правоохранителям право привлекать водителей к ответственности за перевозку пассажиров во время сигнала "Воздушная тревога". Соответственно, у полицейских нет оснований для остановки маршруток за движение во время тревоги, несмотря на заявления КГГА.

Напомним, киевляне несколько раз обращались к местным властям с просьбой отменить решение о запрете курсирования общественного транспорта во время воздушной тревоги.