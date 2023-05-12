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Поезда в киевском метро будут курсировать чаще
В столичном метро с понедельника, 15 мая, сократят интервалы движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, а в межпиковые часы – 6-8 минут.
Кроме того, будет увеличена четность поездов в выходные дни: днем интервал между поездами составит 6-7 минут.
Также с этого дня на девяти станциях откроют вторые выходы. Для них предусмотрен такой режим работы:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- "Святошин": вестибюль №1 – с 05:35 до 22:27;
- "Нивки": вестибюль №2 – с 05:37 до 22:29;
- "Левобережная": вестибюль №1 – с 05:35 до 22:29;
- "Черниговская": вестибюль №2 – с 05:28 до 22:24;
- "Героев Днепра": вестибюль №2 – с 05:25 до 22:22;
- "Контрактовая площадь": вестибюль №2 - с 05:37 до 22:36;
- "Васильковская": вестибюль №1 – с 05:50 до 22:32;
- "Позняки": вестибюль №2 – с 05:33 до 22:27;
- "Харьковская": вестибюль №1 – с 05:30 до 22:24.
При этом на станции "Оболонь" будет работать только вестибюль №1 (в направлении ст. "Минская"). Вестибюль №2 остается закрытым из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе.
На два выхода работают станции "Академгородок", "Дарница", "Лесная", "Минская", "Почайная" и "Выдубичи".