Поезда в киевском метро будут курсировать чаще

В столичном метро с понедельника, 15 мая, сократят интервалы движения поездов. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, а в межпиковые часы – 6-8 минут.

Кроме того, будет увеличена четность поездов в выходные дни: днем интервал между поездами составит 6-7 минут.

Также с этого дня на девяти станциях откроют вторые выходы. Для них предусмотрен такой режим работы:

"Святошин": вестибюль №1 – с 05:35 до 22:27;

"Нивки": вестибюль №2 – с 05:37 до 22:29;

"Левобережная": вестибюль №1 – с 05:35 до 22:29;

"Черниговская": вестибюль №2 – с 05:28 до 22:24;

"Героев Днепра": вестибюль №2 – с 05:25 до 22:22;

"Контрактовая площадь": вестибюль №2 - с 05:37 до 22:36;

"Васильковская": вестибюль №1 – с 05:50 до 22:32;

"Позняки": вестибюль №2 – с 05:33 до 22:27;

"Харьковская": вестибюль №1 – с 05:30 до 22:24.

При этом на станции "Оболонь" будет работать только вестибюль №1 (в направлении ст. "Минская"). Вестибюль №2 остается закрытым из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе.

На два выхода работают станции "Академгородок", "Дарница", "Лесная", "Минская", "Почайная" и "Выдубичи".