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Поїзди в київському метро курсуватимуть частіше
У столичному метро з понеділка, 15 травня, скоротять інтервали руху поїздів. Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен".
Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, а в міжпікові години – 6-8 хвилин.
Крім того, буде збільшена парність поїздів у вихідні дні: вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.
Також із цього дня на девʼяти станціях відкриють другі виходи. Для них передбачено такий режим роботи:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- "Святошин": вестибюль №1 – з 05:35 до 22:27;
- "Нивки": вестибюль №2 – з 05:37 до 22:29;
- "Лівобережна": вестибюль №1 – з 05:35 до 22:29;
- "Чернігівська": вестибюль №2 – з 05:28 до 22:24;
- "Героїв Дніпра": вестибюль №2 – з 05:25 до 22:22;
- "Контрактова площа": вестибюль №2 – з 05:37 до 22:36;
- "Васильківська": вестибюль №1 – з 05:50 до 22:32;
- "Позняки": вестибюль №2 – з 05:33 до 22:27;
- "Харківська": вестибюль №1 – з 05:30 до 22:24.
При цьому на станції "Оболонь" працюватиме лише вестибюль №1 (у напрямку ст. "Мінська"). Вестибюль №2 залишається зачиненим через проведення ремонтних робіт у підземному переході.
На два виходи наразі працюють станції "Академмістечко", "Дарниця", "Лісова", "Мінська", "Почайна" та «Видубичі».