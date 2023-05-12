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Транспорт
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Поїзди в київському метро курсуватимуть частіше

Метро, Київ, поїзд
Метро Києва. Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

У столичному метро з понеділка, 15 травня, скоротять інтервали руху поїздів. Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен".

Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, а в міжпікові години – 6-8 хвилин. 

Крім того, буде збільшена парність поїздів у вихідні дні: вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин.

Також із цього дня на девʼяти станціях відкриють другі виходи. Для них передбачено такий режим роботи:

  • "Святошин": вестибюль №1 – з 05:35 до 22:27;
  • "Нивки": вестибюль №2 – з 05:37 до 22:29;
  • "Лівобережна": вестибюль №1 – з 05:35 до 22:29;
  • "Чернігівська": вестибюль №2 – з 05:28 до 22:24;
  • "Героїв Дніпра": вестибюль №2 – з 05:25 до 22:22;
  • "Контрактова площа": вестибюль №2 – з 05:37 до 22:36;
  • "Васильківська": вестибюль №1 – з 05:50 до 22:32;
  • "Позняки": вестибюль №2 – з 05:33 до 22:27;
  • "Харківська": вестибюль №1 – з 05:30 до 22:24.

При цьому на станції "Оболонь" працюватиме лише вестибюль №1 (у напрямку ст. "Мінська"). Вестибюль №2 залишається зачиненим через проведення ремонтних робіт у підземному переході.

На два виходи наразі працюють станції "Академмістечко", "Дарниця", "Лісова", "Мінська", "Почайна" та «Видубичі».

Автор:
Артем Ющенко