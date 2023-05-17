Під час повітряної тривоги у Києві наземний громадський транспорт буде зупинятися біля найближчого укриття

Із 22 травня наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. Відповідне рішення ухвалила 17 травня Рада оборони міста Києва.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що у разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху.

При цьому, водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття.

Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках, тощо.

У КМДА додали, що контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції у місті Києві.

Зауважимо, нещодавно у патрульній поліції Києва заявили, що чинне законодавство не містить норм, які б надавали б правоохоронцям право притягувати водіїв перевізників до відповідальності за перевезення пасажирів під час сигналу "Повітряна тривога". Відповідно поліцейські не мають підстав для зупинки маршруток за рух під час тривоги, незважаючи на заяви КМДА.

Нагадаємо, кияни декілька разів зверталися до місцевої влади з проханням скасувати рішення про заборону курсування громадського транспорту під час повітряної тривоги.