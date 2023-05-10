Поліція не має права штрафувати маршрутки за рух під час тривоги — офіційна заява

В Патрульній поліції Києва заявили, що чинне законодавство не містить норм, які б надавали б правоохоронцям право притягувати водіїв перевізників до відповідальності за перевезення пасажирів під час сигналу "Повітряна тривога". Відповідно поліцейські не мають підстав для зупинки маршруток за рух під час тривоги, незважаючи на заяви КМДА.

Про це повідомила спільнота "Пасажири Києва" з посиланням на офіційну відповідь поліції щодо цього запитання.

Саме через відсутність законних підстав для зупинки жоден водій та власник маршрутки не поніс відповідальності за те, що перевозив пасажирів під час тривоги.

Зауважимо, що КМДА заявляла, що органи місцевої влади в межах компетенції можуть розглядати питання про позбавлення перевізника ліцензії на перевезення пасажирів. Це компетенція КМДА, іншої відповідальності чинним законодавством не передбачено.

"Тобто КМДА могла позбавити приватних перевізників ліцензій чи розірвати договір за порушення рішення Ради оборони Києва. Але цього ніхто не робив", — підкреслюють в спільноті "Пасажири Києва".

Відповідь Національної поліції щодо зупинки маршруток під час повітряної тривоги у Києві. Документ: спільнота "Пасажири Києва" Відповідь Національної поліції щодо зупинки маршруток під час повітряної тривоги у Києві. Документ: спільнота "Пасажири Києва"

Нагадаємо, кияни декілька разів зверталися до місцевої влади з проханням скасувати рішення про заборону курсування громадського транспорту. Зауважимо, комунальний транспорт дотримується правил.

Водночас влада Києва наполягає на необхідності збереження заборони руху комунального громадського транспорту під час повітряної тривоги.