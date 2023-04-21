Під час повітряних тривог маршрутки повинні висаджувати пасажирів - КМДА

Під час повітряної тривоги в Києві поліція має зупиняти в тому числі і приватних перевізників, щоб їхні пасажири могли пройти в укриття.

Про це заявив директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук, передає УНІАН.

Ткачук зазначив, що, за інформацією департаменту транспорту, 80% зупинок у Києві мають поруч б підземні переходи, які можна використовувати для захисту. Департамент отримав вказівку про підготовку QR-кодів на зупинках, щоб з телефону можна було зчитувати інформацію про розташування найближчих захисних споруд.

За словами Ткачука, патрульній поліції Києва була повідомлено про те, що приватні перевізники не виконують рішення Ради оборони міста щодо зупинки транспорту.

"Про це ми розмовляли з патрульною поліцією. Вони під час повітряної тривоги мають зупиняти в тому числі і приватних перевізників і вимагати від них надання захисту для населення", - сказав Ткачук.

Він підкреслив, що тренувальних повітряних тривог немає, тому жодне попередження про можливу небезпеку не можна ігнорувати.

Нагадаємо, влада Києва наполягає на необхідності збереження заборони руху комунального громадського транспорту під час повітряної тривоги. Про це свідчать ідентичні відповіді, надані 17 квітня на дві електронні петиції на сайті Київської міської ради. Одна з них була подана 26 січня, друга - 6 лютого. Обидві набрали необхідну для відповіді кількість голосів у 6 тисяч.

У відповіді, підписаною Віталієм Кличком, зазначається, що рішення Ради оборони Києва від 29 липня 2022 року про особливості роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці.