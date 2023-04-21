Во время воздушных тревог маршрутки должны высаживать пассажиров – КГГА

Во время воздушной тревоги в Киеве полиция должна останавливать, в том числе, и частных перевозчиков, чтобы их пассажиры могли пройти в укрытие.

Об этом заявил директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук, передает УНИАН.

Ткачук отметил, что, по информации департамента транспорта, 80% остановок в Киеве имеют рядом подземные переходы, которые можно использовать для защиты. Департамент получил указание о подготовке QR-кодов на остановках, чтобы с телефона можно было считывать информацию о расположении ближайших защитных сооружений.

По словам Ткачука, патрульной полиции Киева было сообщено о том, что частные перевозчики не выполняют решение Совета обороны города по остановке транспорта.

"Об этом мы разговаривали с патрульной полицией. Они во время воздушной тревоги должны останавливать в том числе и частных перевозчиков и требовать от них защиты для населения", - сказал Ткачук.

Он подчеркнул, что тренировочных воздушных тревог нет, поэтому никакое предупреждение о возможной опасности нельзя игнорировать.

Напомним, власти Киева настаивают на необходимости сохранения запрета движения коммунального общественного транспорта во время воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют идентичные ответы, предоставленные 17 апреля на две электронные петиции на сайте Киевского городского совета. Одна из них была подана 26 января, вторая – 6 февраля. Обе набрали необходимое для ответа количество голосов в 6 тысяч.

В ответе, подписанном Виталием Кличко, отмечается, что решение Совета обороны Киева от 29 июля 2022 года об особенностях работы общественного транспорта во время воздушной тревоги принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице.