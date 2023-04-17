Власти Киева ответили на еще две петиции об отмене простоя гортранспорта во время тревог

Власти Киева настаивают на необходимости сохранения запрета на движение коммунального общественного транспорта во время воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют идентичные ответы, данные 17 апреля на две электронные петиции на сайте Киевского городского совета.

Одна из них была подана еще 26 января гражданкой Тамарой Луцук, вторая – 6 февраля гражданином Константином Байловым. Обе набрали необходимое для ответа количество голосов в 6 тысяч.

Поручение ответить на них мэр Виталий Кличко в конце марта дал заместителю главы городской администрации Петру Пантелееву, директору департамента транспортной инфраструктуры Руслану Кандибору и комиссии Киевсовета по транспорту, связи и рекламе.

В ответе, подписанном самим Кличко, отмечается, что решение Совета обороны Киева от 29 июля 2022 года об особенностях работы общественного транспорта во время воздушной тревоги принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации с безопасностью в столице.

Мэр указывает, что оно будет пересмотрено исключительно при существенной стабилизации такой ситуации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По его словам, соответствующий анализ и оценка производятся на постоянной основе.

"Попутно следует отметить, что приостановка работы коммунального транспорта во время воздушной тревоги не несет для пассажиров никаких дополнительных расходов, поскольку после ее завершения они могут воспользоваться предварительно уплаченными проездными документами", - добавляет Кличко.

Напомним, что первая петиция на этот счет была подана еще в первые дни после принятия решения - 3 августа. В ее удовлетворении столичные власти отказали, однако поручили департаменту муниципальной безопасности и КП "Киевпастранс" оборудовать остановки наземного транспорта информацией о ближайших укрытиях. В конце марта уже 2023 года Кличко дал аналогичный нынешним ответ на петицию об отмене простоя транспорта во время воздушных тревог.