Влада Києва відповіла на ще дві петиції щодо скасування простою міського транспорту під час тривог

Влада Києва наполягає на необхідності збереження заборони руху комунального громадського транспорту під час повітряної тривоги. Про це свідчать ідентичні відповіді, надані 17 квітня на дві електронні петиції на сайті Київської міської ради.

Одна з них була подана ще 26 січня громадянкою Тамарою Луцук, друга - 6 лютого громадянином Костянтином Байловим. Обидві набрали необхідну для відповіді кількість голосів у 6 тисяч.

Доручення відповісти на них мер Віталій Кличко наприкінці березня дав заступнику голови міської адміністрації Петру Пантелеєву та директору департаменту транспортної інфраструктури Руслану Кандибору та комісії Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами.

У відповіді ж, підписаною самим Кличком, зазначається, що рішення Ради оборони Києва від 29 липня 2022 року про особливості роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці.

Мер вказує, що воно буде переглянуте виключно за умови суттєвої стабілізації такої ситуації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби з надзвичайних ситуацій. За його словами, відповідний аналіз та оцінка здійснюються на постійній основі.

"Принагідно слід відзначити, що призупинення роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не несе для пасажирів жодних додаткових витрат, оскільки після її завершення вони можуть скористатися попередньо сплаченими проїзними документами", - додає Кличко.

Нагадаємо, що першу петицію з цього приводу було подано ще у перші дні після ухвалення рішення - 3 серпня. У її задоволенні столична влада відмовила, однак доручила департаменту муніципальної безпеки та КП "Київпастранс" обладнати зупинки наземного транспорту інформацією про найближчі укриття. Наприкінці ж березня вже 2023 року Кличко дав аналогічну нинішнім відповідь на петицію щодо скасування простою транспорту під час повітряних тривог.