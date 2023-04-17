Київська міська електричка працюватиме на годину довше (РОЗКЛАД)

"Укрзалізниця" вирішила з 18 квітня додати до розкладу курсування міської електрички в Києві по одному пізньому рейсу в обох напрямках, йдеться у повідомленні держкомпанії.

"Ми дослухалися щодо додаткового пізнього рейсу і проведемо експеримент. З вівторка, 18 квітня, обидва останні поїзди з Дарниці виконуватимуть по додатковому рейсу на Святошин - 7349 та 7449. Щоденно", - сказано в ньому.

Таким чином, найбільш пізня відправка з Дарниці у напрямку Видубичів та центрального залізничного вокзалу буде о 22:42 з прибуттям до Святошина о 23:29. Останній рейс від Дарниці до Святошина через Лівобережну, Троєщину, Почайну та Сирець віправлятиметься о 22:35 з прибуттям о 23:20. Попередні рейси, відповідно, будуть виконуватися годиною раніше.

Оновлений розклад з'явиться у боті та на станціях також з 18 квітня. При цьому в УЗ натякають, що оплатити проїзд на останніх рейсах Kyiv City Express можна буде лише через чат-бот.

"Закликаємо до свідомої оплати проїзду через чат-бот навіть за відсутності касирів на останніх рейсах. Ми чесно працюємо для киян і віримо у взаємний характер чесності", - підкреслює перевізник.

Нагадаємо також, що частину зупинок міської електрички в Києві збираються перейменувати: зокрема, це Рубежівський, Вишгородська, Зеніт, Троєщина-2, Троєщина, Київ-Дніпровський, Київська Русанівка, Лівий Берег, та північну платформу станції Київ-Пасажирський.