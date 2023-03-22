В "Київ цифровий" відтепер можна придбати QR-квитки на кільцеву електричку: як це зробити

У столичному застосунку “Київ цифровий” з'явилася функція купівлі QR-квитків на кільцеву електричку. Е-документ можна сканувати на валідаторі так само, як у метро та наземному транспорті.

Про це повідомили керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич та пресслужба КМДА.

"QR-квиток на електричку одноденний, тому скористатися ним можна лише в день придбання", - уточнили в адміністрації.

Щоб придбати QR-квиток на електричку в "Київ цифровий", потрібно:

Вибрати сервіс "QR-квитки" → "Кільцева електричка"; Вибрати кількість квитків і спосіб оплати; Здійснити оплату з банківської картки, Apple Pay або Google Pay

QR-квитки на кільцеву електричку, куплені через "Київ цифровий" не діють в інших типах громадського транспорту. Вартість квитка – 15 грн.

"Робимо транспортні сервіси Києва ще зручнішими разом з Укрзалізницею. Оновлюйте застосунок і діліться фідбеком", - закликав Оленич.

Раніше у застосунку "Київ цифровий" запускали голосування за нові назви для станцій міської електрички. Воно тривало до 12 лютого. Зокрема, згідно з результатами опитування, станцію "Рубежівський" мають перейменувати на "Парк Нивки" (58%). Остаточне рішення будуть приймати депутатами Київради.