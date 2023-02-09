У застосунку "Київ Цифровий" можна дізнатися рівень радіації у столиці

Для отримання інформації про радіаційний фон у столиці необхідно оновити застосунок і зайти у розділ моніторингу якості повітря в лівому верхньому куті екрану (AQI).

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Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що користувач застосунку може переглянути адреси встановлених датчиків, а також рівень радіації, зафіксований на кожному з них.

"Минулого року для оперативного контролю радіаційної безпеки в Києві було встановлено п’ять датчиків, які фіксують рівень радіаційного фону в режимі реального часу", - зауважують у КМДА.

Там додають, що у Києві діє мережа із семи високоточних пунктів спостережень за станом атмосферного повітря європейського зразка.

Дані з пунктів фіксуються щохвилини та зберігаються на сервері для подальшого аналізу.

На додачу до референтних у всіх районах столиці працює 46 індикативних пунктів, які доповнюють високоточні.

Зазначимо, що столиця піднялася на 11 місце у світовому антирейтингу міст із найбільш брудною атмосферою.

Сервіси з моніторингу показують, що у столиці у 11 разів перевищено рівень дрібнодисперсних частинок. Основне джерело цих частинок, як правило, - двигуни внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, столичний застосунок "Київ цифровий" отримав оновлення: розробники удосконалили налаштування сповіщень про повітряну тривогу, а для відбою тепер можна обрати новий звук.