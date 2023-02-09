- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В приложении "Киев Цифровой" можно узнать уровень радиации в столице
Для получения информации о радиационном фоне в столице необходимо обновить приложение и зайти в раздел мониторинга качества воздуха в левом верхнем углу экрана (AQI).
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что пользователь приложения может просмотреть адреса установленных датчиков, а также уровень радиации, зафиксированный на каждом из них.
"В прошлом году для оперативного контроля радиационной безопасности в Киеве было установлено пять датчиков, фиксирующих уровень радиационного фона в режиме реального времени", - отмечают в КГГА.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там добавляют, что в Киеве работает сеть из семи высокоточных пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха европейского образца.
Данные из пунктов фиксируются поминутно и хранятся на сервере для дальнейшего анализа.
Вдобавок к референтным во всех районах столицы работает 46 индикативных пунктов, которые дополняют высокоточные.
Напомним, столичное приложение "Киев цифровой" получило обновление: разработчики усовершенствовали настройки уведомлений о воздушной тревоге, а для отбоя теперь можно выбрать новый звук.