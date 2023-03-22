В "Киев цифровой" теперь можно приобрести QR-билеты на кольцевую электричку: как это сделать

В столичном приложении "Киев цифровой" появилась функция покупки QR-билетов на кольцевую электричку. Е-документ можно сканировать на валидаторе так же, как в метро и наземном транспорте.

Об этом сообщили руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич и пресс-служба КГГА.

"QR-билет на электричку однодневный, поэтому воспользоваться им можно только в день приобретения", – уточнили в администрации.

Чтобы купить QR-билет на электричку в "Киев цифровой", нужно:

Выбрать сервис "QR-билеты" → "Кольцевая электричка"; Выбрать количество билетов и способ оплаты; Осуществить оплату с банковской карты, Apple Pay или Google Pay.

QR-билеты на кольцевую электричку, купленные через "Киев цифровой", не действуют в других типах общественного транспорта. Стоимость билета – 15 грн.

"Делаем транспортные сервисы Киева еще более удобными вместе с "Укрзализныцей". Обновляйте приложение и делитесь фидбеком", - призвал Оленич.

Ранее в приложении "Киев цифровой" запускали голосование за новые названия станций городской электрички. Оно продолжалось до 12 февраля. В частности, согласно результатам опроса, станцию "Рубежовский" должны переименовать в "Парк Нивки" (58%). Окончательное решение будет приниматься депутатами Киевсовета.