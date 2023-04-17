Киевская городская электричка будет работать на час дольше (РАСПИСАНИЕ)

"Укрзализныця" решила с 18 апреля добавить в расписание курсирования городской электрички в Киеве по одному позднему рейсу в обоих направлениях, говорится в сообщении госкомпании.

"Мы прислушались относительно дополнительного позднего рейса и проведем эксперимент. Со вторника, 18 апреля, оба последних поезда с Дарницы будут выполнять по дополнительному рейсу на Святошин - 7349 и 7449. Ежедневно", - сказано в нем.

Таким образом, самая поздняя отправка с Дарницы в направлении Выдубичей и центрального железнодорожного вокзала будет в 22:42 с прибытием на Святошин в 23:29. Последний рейс с Дарницы на Святошин через Левобережную, Троещину, Почайну и Сырец будет отправляться в 22:35 с прибытием в 23:20. Предыдущие рейсы, соответственно, будут выполняться часом раньше.

Обновленное расписание появится в боте и на станциях также с 18 апреля. При этом в УЗ намекают, что оплатить проезд на последних рейсах Kyiv City Express можно будет лишь через чат-бот.

"Призываем к сознательной оплате проезда через чат-бот даже при отсутствии кассиров на последних рейсах. Мы честно работаем для киевлян и верим во взаимный характер честности", - подчеркивает перевозчик.

Напомним также, что часть остановок городской электрички в Киеве собираются переименовать: в частности, это Рубежовский, Вышгородская, Зенит, Троещина-2, Троещина, Киев-Днепровский, Киевская Русановка, Левый Берег и северная платформа станции Киев-Пассажирский.