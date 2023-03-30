Чи працюватиме громадський транспорт під час тривоги у Києві- відповідь КМДА

У Києві громадський транспорт продовжуватиме зупинятися під час повітряної тривоги. Влада міста не підтримала петицію із закликом скасувати зупинку транспорту.

"Рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці та буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний аналіз та оцінка здійснюються на постійній основі", - відповів міський голова Києва Віталій Кличко.

Петиція, яку зареєстрували 19 січня 2023 року, назбирала 7227 підписів. Автор петиції вважав, що зупинка транспрту під час тривоги заважає доїхати на роботу і додому, водночас завдає збитки Київпастрансу.

Нагадаємо, з серпня 2022 року у Києві під час повітряних тривог почали зупиняти увесь наземний громадський транспорт. Метро не здійснює перевезення наземними ділянками та закриває роботу станцій відкритого типу.

Пасажири комунального наземного транспорту не сплачують за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги.

Трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозять пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – «кишені». Після відбою тривоги водій чекає пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним. Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках.

22 березня 2023 року в Києві продовжили роботу громадського транспорту на годину. Зміни пов'язані зі скороченням на годину комендантської години. Зокрема, наземний транспорт працюватиме з 5:30 до 23:30, метрополітен - з 6:00 до 23:00, а фунікулер - з 7:00 до 22:00.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року у Києві всі тролейбуси та трамваї повернулися на свої маршрути. Через дефіцит електроенергії столиця прожила без електротранспорту 56 днів. На маршрутах працювали автобуси.