В Києві продовжать роботу громадського транспорту на годину

З 26 березня в Києві буде продовжено час роботи громадського транспорту. Як повідомляють у Київміськадміністрації, це пов'язано зі скороченням на годину комендантської години.

Зокрема, наземний транспорт працюватиме з 5:30 до 23:30, метрополітен - з 6:00 до 23:00, а фунікулер - з 7:00 до 22:00.

Нагадаємо, що з неділі, 26 березня, комендантська година у столиці щодня діятиме з 0:00 до 5:00. В свою чергу, що з 27 березня час продажу алкогольних напоїв в київських магазинах і торговельних мережах буде розширено.

Зазначимо, що весь електротранспорт столиці після майже двомісячної перерви повернувся на маршрути з 17 лютого (втім, майже всі з яких відновили роботу ще 16 лютого). За повідомляла міська влада станом на той день, на 46 тролейбусних маршрутах працювало 286 одиниць транспорту, а на 32 трамвайних - 195.

Нагадаємо також, що саме 26 березня о 3-й годині ранку за київським часом в Україні скасовується дія зимового часу, через що годинник потрібно буде перевести на 1 годину вперед.