У Києві відновлюють роботу майже всієї мережі електротранспорту: які маршрути діятимуть

З 16 лютого у Києві буде відновлено роботу 31 тролейбусного і 13 трамвайних маршрутів. Як ідеться у повідомленні міської адміністрації, у четвер на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв.

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Зокрема, поновлюються тролейбусні маршрути:

№5 Вулиця Білицька – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);

№5д Проспект Свободи – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);

№6 Мінський масив – Майдан Незалежності;

№7 Вулиця Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);

№8 Вулиця Смілянська – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Південного вокзалу);

№9к Вулиця Кадетський Гай – Палац спорту;

№11 Музей народної архітектури та побуту – вулиця Маршальська;

№12 Ст. м. "Васильківська" – Залізничний вокзал;

№14 Ботанічний сад – Залізничний вокзал;

№17 Площа Космонавтів – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Південного вокзалу);

№18 Майдан Незалежності – вулиця Сошенка;

№24 Вулиця Північна – проспект Свободи;

№25 Ст. м. "Почайна" – проспект Свободи;

№26 Проспект Свободи – ст. м. "Нивки";

№27 Ст. м. "Почайна" – станція Київ-Волинський;

№29д Дарницька площа – станція Зеніт;

№30 Вулиця Милославська – вулиця Кадетський Гай;

№32 Вулиця Північна – вулиця Сошенка;

№34 Вулиця Північна – ст. м. "Почайна";

№34к Вулиця Північна – проспект Бандери;

№36 Вулиця Північна – ст. м. "Святошин";

№37 Вулиця Милославська – ст. м. "Лісова";

№37а Поліклініка – ст. м. "Лісова";

№38 Ст. м. "Видубичі" – Музей історії України у Другій світовій війні;

№40 Вулиця Кадетський Гай – Палац спорту;

№41 Вулиця Тулузи – ст. м. "Святошин";

№42 Вулиця Дегтярівська – ст. м. "Либідська";

№43 Кібцентр – Дарницька площа;

№44 Вулиця Північна – проспект Бандери;

№47 Вулиця Милославська – ст. м. "Мінська";

№50к Вулиця Милославська – Дарницька площа.

Наразі ж у столиці відновлено (з 13 лютого) роботу лише одного тролейбусного маршруту - №31 (вулиця Милославська – ст. м. "Лук’янівська"). В свою чергу, з четверга знову запускаються в роботу наступні трамвайні маршрути:

№4 Вулиця Милославська – станція Троєщина-2;

№8к Ст. м. "Позняки" – вулиця Павла Усенка;

№11 Вулиця Йорданська – Контрактова площа;

№12 Контрактова площа – Пуща-Водиця;

№16 Контрактова площа – ст. м. "Героїв Дніпра";

№17 Вул. Йорданська – Пуща-Водиця;

№19 Площа Шевченка – Контрактова площа;

№22а Бульвар Перова – ст. м. "Лісова";

№22к Вулиця Павла Усенка – ЗЗБК;

№28д Вулиця Милославська – ст. м. "Позняки";

№29к Ст. м. "Бориспільска" – вулиця Павла Усенка;

№33а ДВРЗ – вулиця Павла Усенка;

№35 Вулиця Сержа Лифаря – ст. м. "Лісова".



Нагадаємо, що до цього було відновлено роботу лише Борщагівського швидкіского трамваю (маршрути №1 та №3, з 13 січня), а також трамваїв на Троєщині - №5 та №28 (з 31 січня).

Таким чином, виходячи з наведених даних, поки не йдеться про відновлення руху трамваїв №14 та №15, що курсували від Відрадного проспекту до Контрактової площі та до залізничного вокзалу. Також повністю незадіяними залишаться лінії тролейбусних маршрутів №39 (вулиця Чорнобильська - проспект Леся Курбаса) та №23 (метро "Лук'янівська" - вулиця Туполєва").

Зазначимо, що рух наземного електротранспорту в столиці в грудні було припинено через дефіцит електроенергії, на відповідні маршрути були запущені автобуси.