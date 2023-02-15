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У Києві відновлюють роботу майже всієї мережі електротранспорту: які маршрути діятимуть
З 16 лютого у Києві буде відновлено роботу 31 тролейбусного і 13 трамвайних маршрутів. Як ідеться у повідомленні міської адміністрації, у четвер на лінії вийдуть 186 тролейбусів і 157 трамваїв.
Зокрема, поновлюються тролейбусні маршрути:
№5 Вулиця Білицька – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
№5д Проспект Свободи – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
№6 Мінський масив – Майдан Незалежності;
№7 Вулиця Чорнобильська – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Повітрофлотського шляхопроводу);
№8 Вулиця Смілянська – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Південного вокзалу);
№9к Вулиця Кадетський Гай – Палац спорту;
№11 Музей народної архітектури та побуту – вулиця Маршальська;
№12 Ст. м. "Васильківська" – Залізничний вокзал;
№14 Ботанічний сад – Залізничний вокзал;
№17 Площа Космонавтів – ст. м. "Площа Льва Толстого" (тимчасово до Південного вокзалу);
№18 Майдан Незалежності – вулиця Сошенка;
№24 Вулиця Північна – проспект Свободи;
№25 Ст. м. "Почайна" – проспект Свободи;
№26 Проспект Свободи – ст. м. "Нивки";
№27 Ст. м. "Почайна" – станція Київ-Волинський;
№29д Дарницька площа – станція Зеніт;
№30 Вулиця Милославська – вулиця Кадетський Гай;
№32 Вулиця Північна – вулиця Сошенка;
№34 Вулиця Північна – ст. м. "Почайна";
№34к Вулиця Північна – проспект Бандери;
№36 Вулиця Північна – ст. м. "Святошин";
№37 Вулиця Милославська – ст. м. "Лісова";
№37а Поліклініка – ст. м. "Лісова";
№38 Ст. м. "Видубичі" – Музей історії України у Другій світовій війні;
№40 Вулиця Кадетський Гай – Палац спорту;
№41 Вулиця Тулузи – ст. м. "Святошин";
№42 Вулиця Дегтярівська – ст. м. "Либідська";
№43 Кібцентр – Дарницька площа;
№44 Вулиця Північна – проспект Бандери;
№47 Вулиця Милославська – ст. м. "Мінська";
№50к Вулиця Милославська – Дарницька площа.
Наразі ж у столиці відновлено (з 13 лютого) роботу лише одного тролейбусного маршруту - №31 (вулиця Милославська – ст. м. "Лук’янівська"). В свою чергу, з четверга знову запускаються в роботу наступні трамвайні маршрути:
№4 Вулиця Милославська – станція Троєщина-2;
№8к Ст. м. "Позняки" – вулиця Павла Усенка;
№11 Вулиця Йорданська – Контрактова площа;
№12 Контрактова площа – Пуща-Водиця;
№16 Контрактова площа – ст. м. "Героїв Дніпра";
№17 Вул. Йорданська – Пуща-Водиця;
№19 Площа Шевченка – Контрактова площа;
№22а Бульвар Перова – ст. м. "Лісова";
№22к Вулиця Павла Усенка – ЗЗБК;
№28д Вулиця Милославська – ст. м. "Позняки";
№29к Ст. м. "Бориспільска" – вулиця Павла Усенка;
№33а ДВРЗ – вулиця Павла Усенка;
№35 Вулиця Сержа Лифаря – ст. м. "Лісова".
Нагадаємо, що до цього було відновлено роботу лише Борщагівського швидкіского трамваю (маршрути №1 та №3, з 13 січня), а також трамваїв на Троєщині - №5 та №28 (з 31 січня).
Таким чином, виходячи з наведених даних, поки не йдеться про відновлення руху трамваїв №14 та №15, що курсували від Відрадного проспекту до Контрактової площі та до залізничного вокзалу. Також повністю незадіяними залишаться лінії тролейбусних маршрутів №39 (вулиця Чорнобильська - проспект Леся Курбаса) та №23 (метро "Лук'янівська" - вулиця Туполєва").
Зазначимо, що рух наземного електротранспорту в столиці в грудні було припинено через дефіцит електроенергії, на відповідні маршрути були запущені автобуси.