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В Киеве возобновляют работу почти всей сети электротранспорта: какие маршруты будут действовать
С 16 февраля в Киеве будет возобновлена работа 31 троллейбусного и 13 трамвайных маршрутов. Как говорится в сообщении городской администрации, в четверг на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев.
В частности, возобновляются троллейбусные маршруты:
№5 Улица Белицкая – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
№5д Проспект Свободы – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
№6 Минский массив – Майдан Независимости;
№7 Улица Чернобыльская – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
№8 Улица Смелянская – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);
№9к Улица Кадетский Гай – Дворец спорта;
№11 Музей народной архитектуры и быта – улица Маршальская;
№12 Ст. м. "Васильковская" – Железнодорожный вокзал;
№14 Ботанический сад – Железнодорожный вокзал;
№17 Площадь Космонавтов – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);
№18 Майдан Независимости – улица Сошенко;
№24 Улица Северная – проспект Свободы;
№25 Ст. м. "Почайна" – проспект Свободы;
№26 Проспект Свободы – ст. м. "Нивки";
№27 Ст. м. "Почайна" – станция Киев-Волынский;
№29д Дарницкая площадь – станция Зенит;
№30 Улица Милославская – улица Кадетский Гай;
№32 Улица Северная – улица Сошенко;
№34 Улица Северная – ст. м. "Почайна";
№34к Улица Северная – проспект Бандеры;
№36 Улица Северная – ст. м. "Святошин";
№37 Улица Милославская – ст. м. "Лесная";
№37а Поликлиника – ст. м. "Лесная";
№38 Ст. м. "Выдубичи" – Музей истории Украины во Второй мировой войне;
№40 Улица Кадетский Гай – Дворец спорта;
№41 Улица Тулузы – ст. м. "Святошин";
№42 Улица Дегтяревская – ст. м. "Лыбедская";
№43 Кибцентр – Дарницкая площадь;
№44 Улица Северная – проспект Бандеры;
№47 Улица Милославская – ст. м. "Минская";
№50к Улица Милославская – Дарницкая площадь.
Сейчас в столице возобновлена (с 13 февраля) работа лишь одного троллейбусного маршрута - №31 (улица Милославская – ст. м. "Лукьяновская"). В свою очередь, с четверга снова запускаются в работу следующие трамвайные маршруты:
№4 Улица Милославская – станция Троещина-2;
№8к Ст. м. "Позняки" – улица Павла Усенко;
№11 Улица Иорданская – Контрактовая площадь;
№12 Контрактовая площадь – Пуща-Водица;
№16 Контрактовая площадь – ст. м. "Героев Днепра";
№17 Улица Иорданская – Пуща-Водица;
№19 Площадь Шевченко – Контрактовая площадь;
№22а Бульвар Перова – ст. м. "Лесная";
№22к Улица Павла Усенко – ЗЖБК;
№28д Улица Милославская – ст. м. "Позняки";
№29к Ст. м. "Бориспольская" – улица Павла Усенко;
№33а ДВРЗ – улица Павла Усенко;
№35 Улица Сержа Лифаря – ст. м. "Лесная".
Напомним, что до этого была возобновлена работа лишь Борщаговского скоростского трамвая (маршруты №1 и №3, с 13 января), а также трамваев на Троещине - №5 и №28 (с 31 января).
Таким образом, исходя из приведенных данных, пока речь не идет о возобновлении движения трамваев №14 и №15, курсировавших от Отрадного проспекта до Контрактовой площади и до железнодорожного вокзала. Также полностью незадействованными останутся линии троллейбусных маршрутов №39 (улица Чернобыльская – проспект Леся Курбаса) и №23 (метро "Лукьяновская" – улица Туполева).
Отметим, что движение наземного электротранспорта в столице в декабре было приостановлено из-за дефицита электроэнергии, на соответствующие маршруты были запущены автобусы.