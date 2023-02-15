В Киеве возобновляют работу почти всей сети электротранспорта: какие маршруты будут действовать

С 16 февраля в Киеве будет возобновлена работа 31 троллейбусного и 13 трамвайных маршрутов. Как говорится в сообщении городской администрации, в четверг на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев.

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В частности, возобновляются троллейбусные маршруты:

№5 Улица Белицкая – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);

№5д Проспект Свободы – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);

№6 Минский массив – Майдан Независимости;

№7 Улица Чернобыльская – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);

№8 Улица Смелянская – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);

№9к Улица Кадетский Гай – Дворец спорта;

№11 Музей народной архитектуры и быта – улица Маршальская;

№12 Ст. м. "Васильковская" – Железнодорожный вокзал;

№14 Ботанический сад – Железнодорожный вокзал;

№17 Площадь Космонавтов – ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);

№18 Майдан Независимости – улица Сошенко;

№24 Улица Северная – проспект Свободы;

№25 Ст. м. "Почайна" – проспект Свободы;

№26 Проспект Свободы – ст. м. "Нивки";

№27 Ст. м. "Почайна" – станция Киев-Волынский;

№29д Дарницкая площадь – станция Зенит;

№30 Улица Милославская – улица Кадетский Гай;

№32 Улица Северная – улица Сошенко;

№34 Улица Северная – ст. м. "Почайна";

№34к Улица Северная – проспект Бандеры;

№36 Улица Северная – ст. м. "Святошин";

№37 Улица Милославская – ст. м. "Лесная";

№37а Поликлиника – ст. м. "Лесная";

№38 Ст. м. "Выдубичи" – Музей истории Украины во Второй мировой войне;

№40 Улица Кадетский Гай – Дворец спорта;

№41 Улица Тулузы – ст. м. "Святошин";

№42 Улица Дегтяревская – ст. м. "Лыбедская";

№43 Кибцентр – Дарницкая площадь;

№44 Улица Северная – проспект Бандеры;

№47 Улица Милославская – ст. м. "Минская";

№50к Улица Милославская – Дарницкая площадь.

Сейчас в столице возобновлена (с 13 февраля) работа лишь одного троллейбусного маршрута - №31 (улица Милославская – ст. м. "Лукьяновская"). В свою очередь, с четверга снова запускаются в работу следующие трамвайные маршруты:

№4 Улица Милославская – станция Троещина-2;

№8к Ст. м. "Позняки" – улица Павла Усенко;

№11 Улица Иорданская – Контрактовая площадь;

№12 Контрактовая площадь – Пуща-Водица;

№16 Контрактовая площадь – ст. м. "Героев Днепра";

№17 Улица Иорданская – Пуща-Водица;

№19 Площадь Шевченко – Контрактовая площадь;

№22а Бульвар Перова – ст. м. "Лесная";

№22к Улица Павла Усенко – ЗЖБК;

№28д Улица Милославская – ст. м. "Позняки";

№29к Ст. м. "Бориспольская" – улица Павла Усенко;

№33а ДВРЗ – улица Павла Усенко;

№35 Улица Сержа Лифаря – ст. м. "Лесная".



Напомним, что до этого была возобновлена работа лишь Борщаговского скоростского трамвая (маршруты №1 и №3, с 13 января), а также трамваев на Троещине - №5 и №28 (с 31 января).

Таким образом, исходя из приведенных данных, пока речь не идет о возобновлении движения трамваев №14 и №15, курсировавших от Отрадного проспекта до Контрактовой площади и до железнодорожного вокзала. Также полностью незадействованными останутся линии троллейбусных маршрутов №39 (улица Чернобыльская – проспект Леся Курбаса) и №23 (метро "Лукьяновская" – улица Туполева).

Отметим, что движение наземного электротранспорта в столице в декабре было приостановлено из-за дефицита электроэнергии, на соответствующие маршруты были запущены автобусы.