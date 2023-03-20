Україна 26 березня перейде на літній час

26 березня о 3-й ранку за київським часом в Україні скасовується дія зимового часу, через що годинник потрібно буде перевести на 1 годину вперед.

Перехід на зимовий та літній час досі відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року. Щорічно в останню неділю березня о 3 годині стрілка годинника переводиться на 1 годину вперед, а в останню неділю жовтня о 4 годині - на 1 годину назад.

Аналогічні зміни щорічно відбуваються і в Європейському союзі згідно з директивою 2000/84/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 січня 2001 року про перехід на літній час.

Проте влада раніше ініціювала зміну цієї практики в Україні. Так, ще у жовтні 2020 року нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подав законопроект №4201, який передбачає скасування переведення стрілок годинника та встановлення в Україні єдиного часу.

Ним пропонується встановити Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2), що відповідає нинішньому зимовому часу в Україні. 3 березня 2021 року законопроект було ухвалено у першому читанні.

Проте 19 березня Рада відмовилася прийняти його в цілому — за це проголосувало лише 212 депутатів. У той же час мінімально необхідною кількістю у 226 голосів парламент погодився все ж таки направити документ на повторне друге читання.

Стефанчук виступав за те, щоб його законопроект було повторно розглянуто саме в період дії зимового часу, маючи на увазі бажання уникнути колізії навколо необхідності повернення до цього часу, оскільки про таке повернення буквально у документі не йдеться.

Проте Рада ані до останньої неділі березня 2021 року, ані в період зимового часу 2021/2022 років, ані в період зимового часу 2022/2023 років, що нині закінчується, так і не розглянула цей документ знову. З огляду на це зараз в Україні залишається чинним звичний порядок переведення годинників.