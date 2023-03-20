Украина 26 марта перейдет на летнее время

26 марта в 3 утра по киевскому времени в Украине отменяется действие зимнего времени, из-за чего часы нужно будет перевести на 1 час вперед.

Переход на зимнее и летнее время до сих пор происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года. Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа стрелка часов переводится на 1 час вперед, а в последнее воскресенье октября в 4 часа - на 1 час назад.

Аналогичные изменения ежегодно происходят и в Европейском союзе согласно директиве 2000/84/ЕС Европейского парламента и Совета от 19 января 2001 года о переходе на летнее время.

Тем не менее, власти ранее инициировали изменение этой практики в Украине. Так, еще в октябре 2020 года нынешний председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подал законопроект №4201, предусматривающий отмену перевода стрелок часов и установление в Украине единого времени.

В качестве него предлагается установить Всемирное координированное время плюс два часа (UTC+2), что соответствует нынешнему зимнему времени в Украине. 3 марта 2021 года законопроект был принят в первом чтении.

Однако 19 марта Рада отказалась принять его в целом — за это проголосовало только 212 депутатов. В то же время минимально необходимым количеством в 226 голосов парламент согласился все же направить документ на повторное второе чтение.

Стефанчук выступал за то, чтобы его законопроект был повторно рассмотрен именно в период действия зимнего времени, имея в виду желание избежать коллизии вокруг необходимости возвращения к этому времени, поскольку о таком возвращении буквально в документе речь не идет.

Однако Рада ни до последнего воскресенья марта 2021 года, ни в период зимнего времени 2021/2022 годов, ни в заканчивающийся уже период зимнего времени 2022/2023 годов так и не рассмотрела этот документ снова. Ввиду этого сейчас в Украине остается действующим привычный порядок перевода часов.