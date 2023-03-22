В Киеве продлят работу общественного транспорта на час

С 26 марта в Киеве будет продлено время работы общественного транспорта. Как сообщают в Киевгорадминистрации, это связано с сокращением на час комендантского часа.

В частности, наземный транспорт будет работать с 5:30 до 23:30, метрополитен – с 6:00 до 23:00, а фуникулер – с 7:00 до 22:00.

Напомним, что с воскресенья, 26 марта, комендантский час в столице будет ежедневно действовать с 0:00 до 5:00. В свою очередь, с 27 марта время продажи алкогольных напитков в киевских магазинах и торговых сетях будет расширено.

Отметим также, что весь электротранспорт столицы после почти двухмесячного перерыва вернулся на маршруты с 17 февраля (впрочем, почти все возобновили работу еще 16 февраля). По сообщениям городских властей по состоянию на тот день, на 46 троллейбусных маршрутах работало 286 единиц транспорта, а на 32 трамвайных - 195.

Напомним также, что именно 26 марта в 3 утра по киевскому времени в Украине отменяется действие зимнего времени, из-за чего часы нужно будет перевести на 1 час вперед.