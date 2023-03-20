В Киеве продлили время продажи алкоголя

С 27 марта в Киеве алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях разрешат продавать с 11:00 до 21:00.

Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева, сообщила 20 марта пресс-служба КГГА.

"Это поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты и предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции", — пояснили в администрации.

Накануне начальник Киевской городской военной администрации подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта 2023 года. Согласно документу, комендантский час в столице будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.

Метро и наземный общественный транспорт с 26 марта изменят график работы согласно времени комендантского часа – то есть будут работать на час дольше.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.