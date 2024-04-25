Рекорд глобальних продажів: Toyota вперше в історії продала понад 10 млн авто за рік

Компанія Toyota Motor Corp повідомила, що її глобальні продажі авто за фінансовий 2023 рік, що завершився в березні, зросли на 7,3% до рекордних 10,31 мільйона одиниць. Це вперше кількість продаж перевищила позначку 10 мільйонів за один фінансовий рік.

Про це повідомляє Kyodo News.

Рекордний результат був досягнутий завдяки зростанню зарубіжних продажів на 7% до 8,78 млн авто. Toyota активно нарощувала продажі гібридних версій популярних моделей, як от Corolla та RAV4, у Північній Америці і Європі.

На внутрішньому японському ринку продажі зросли на 8,7% до 1,53 млн авто. Проте компанія зазначила, що скандали у її дочірніх фірмах негативно вплинули на цей показник у другій половині року.

Загалом продажі всієї групи Toyota, включно з Daihatsu і Hino Motors, за минулий фінрік зросли на 5% до рекордних 11,09 млн авто.

Водночас глобальне виробництво Toyota у 2023 фінроці зросло на 9,2% до 9,97 млн авто, але не досягло цілі у 10,1 млн через недавні скандали з фальсифікацією даних у компаніях групи.

Зокрема, виробництво безпосередньо Toyota зросло на 5% до рекордних 6,66 млн авто завдяки високому попиту в Північній Америці та Європі. В Японії показник зріс на 18,7% до 3,31 млн авто після пандемії COVID-19.

В Україні Toyota тримається в лідерах

Зауважимо, що українці значною мірою також віддають свою перевагу автомобілям Toyota. Дана марка тримає лідерство та не опускається нижче другої сходинки у будь-яких категоріях автівок: будь-то гібриди, бензинові чи дизельні авто.

У І кварталі 2024 року серед найпопулярніших в Україні авто з бензиновими двигунами Toyota RAV-4 зайняла перше місце.

Серед найпопулярніших гібридів японський автомобіль забрав собі одразу дві лідерські сходинки. Беззаперечним лідером лідером ринку гібридів став Toyota RAV-4, а другий результат – у Toyota Camry.

Що стосується дизельних моделей, то тут щаблем першості Toyota поступилися лише Renault Duster, зайнявши другу (Land Cruiser Prado) та третю (Hilux) позиції по популярності на українському ринку.

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