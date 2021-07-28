КГГА хочет заставить перевозчиков включать кондиционер в маршрутках

Власти Киева намерены заставить городских перевозчиков включать кондиционер в маршрутках, а также убрать музыку и плакаты из салонов.
Эти пункты прописаны в новом типичном договоре "Об организации перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования", который обязаны подписать победители конкурса на пассажирские перевозки.
Сейчас документ уже передан на подписание перевозчикам — победителям конкурса на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.
Указано, что положения нового договора значительно расширяют предмет контроля перевозчиков со стороны КГГА и определяют очень четкие стандарты оказания услуги по перевозке пассажиров в столице.
По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, большая часть формальных пунктов предварительных договоров заменена на реальные.
"Например, пункт о наличии кондиционера в салоне, который существовал десятилетиями, вовсе не означал его исправность. Более того, исправность кондиционера не означала, что он включался, ведь перевозчики предпочитали экономить на расходе топлива. Это был пример формального подхода", — рассказал чиновник.
"Теперь же в договоре мы говорим о конкретном предмете контроля — не один кондиционер, а предельный температурный режим, который перевозчики должны обеспечить в салоне: летом не более 22 градусов, зимой не менее 15 градусов. Вот это реальный стандарт, соблюдение которого легко измерить", — отметил замглавы КГГА.
При этом договором запрещается любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, компакт-диски, игрушки) загрязнение салона перевозчиков.
Также каждый автобус должен будет оборудован минимум пятью кнопками остановки по требованию, а за кабиной водителя должен висеть плакат определенного городом образца со следующей информацией:
- идентификаторы перевозчика;
- лицо водителя: его фото, дата рождения, фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения;
- способы обратной связи для пассажиров;
- права и обязанности водителя и пассажиров.
Причем водители, согласно новому договору, должны быть одеты в типичную униформу, каждый из них должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж об особенностях посадки/высадки пассажиров с инвалидностью.
Кроме того, водителям под угрозой одностороннего расторжения договоров категорически запрещается курить в салоне автобуса.
Как сообщил Усов, в договоре также есть положения, предусмотренные законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Предоставление услуги водителями и кондукторами должно осуществляться на украинском языке.
Отмечается также, что для урегулирования правоотношений с перевозчиками, которые ведут свою деятельность на основании договоров, заключенных с Киевом в предыдущие периоды, город разработал проект дополнительного соглашения к этим старым договорам. Оно будет предложено к подписанию всем перевозчикам, которые в настоящее время обслуживают городские маршруты согласно действующим договорам.
"Всем без исключения перевозчикам, которые работают сейчас и хотят и в дальнейшем оказывать услуги по перевозке на маршрутах города, придется принять новые правила. Мы предложим им добровольно подписать дополнительные соглашения. Эти же условия они увидят и на всех последующих конкурсах", — заверили в КГГА.
Напомним, за время карантина киевские частные перевозчики неоднократно требовали увеличения цены проезда, поскольку из-за ограничений по перемещению граждан им приходилось работать в убыток.
В мае представители коммунальных перевозчиков, Киевского метрополитена и "Киевпастранса", обратились к городской власти с просьбой поднять стоимость проезда в метро до 20 грн и до 25 грн — в наземном коммунальном транспорте.
После этого мэр Киева заявил, что, по его данным, реальная стоимость проезда на данный момент составляет 15 гривен.
В дальнейшем в социальных сетях политологи назвали это высказывание мэра политтехнологией. По консенсусному мнению, сначала предлагают поднять в несколько раз тариф, а потом называют меньшую сумму, благодаря чему общество принимает повышение тарифа как взвешенное решение.
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