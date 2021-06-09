Почти втрое дороже: как маршрутки в Киеве требуют по 20 гривен за проезд по городу

Пока киевские власти обсуждают, быть или не быть проезду в общественном транспорте по 20 гривен, в отдельных маршрутках уже сами все решили — киевляне жалуются, что некоторые водители берут за проезд по городу 20, а не 8 гривен, как положено. С таким игнорированием тарифов столкнулся и корреспондент Delo.ua.

На конечной станции маршрутки №720 возле цирка на площади Победы водитель заявил всем пассажирам, которые собирались ехать по городу, а не до конечной в Боярке, что проезд обойдется в 20 гривен — по пригородному тарифу.

Требование объяснил просто: пассажиры "по городу" занимают места тех, кто направляется в пригород, а ему выгоднее возить вторых. Несогласным предложил высадиться и поискать другой транспорт. Как выяснилось, такие случаи бывают и на других маршрутах.

"Недавно ехала в Вишневое, а водитель маршрутки сказал всем, кто зашел, заплатить цену до конечной, поскольку "маршрутка пригородная, а по городу можно и на других ездить". Некоторые возмутились и вышли, другие просто заплатили", — рассказала нам менеджер по продажам Наталья Инецкая.

Киевлянка по работе много ездит по городу и в поселки под Киевом, поэтому часто пользуется общественным транспортом. По ее словам, такие ситуации на пригородных маршрутах случались и до карантина, а она сама никогда не жаловалась по этому вопросу, поскольку не знает куда и не хочет тратить на разбирательство время.

Delo.ua поинтересовалось у перевозчиков, работающих на маршруты "пригород-город", что они думают о сложившейся практике "обилечивания", но натолкнулось на стену молчания. Хоть на стенде почти каждой маршрутки недовольным предлагают обращаться по номеру транспортной компании, на деле там не то что не фиксируют жалобы — просто не отвечают на звонки.

Из шести транспортных компаний с пригородными маршрутками, с которыми мы попытались связаться, нам ответили только в двух. На частном предприятии "Универсал-Транс", которое отвечает за №825 маршрут "Железнодорожный вокзал — Боярка", сообщили, что с такими обращениями от пассажиров не сталкивались.

"У нас по городу действует утвержденная тарифная сетка, которой, собственно, и руководствуются водители. Жалоб на то, что они требуют у кого-то за проезд большую сумму, никогда не поступало. Почему так поступают кадры других перевозчиков, не можем сказать", — пояснило руководство компании.

На предприятии "Кийтранс-2005", обслуживающем маршрут №302 "Контрактовая площадь — Вишневое", сообщили, что жалобы принимают, но с администрацией связаться не могут. Диспетчер твердо заявил, что "не общается с ними" и "доступа к ним не имеет", хотя непонятно, как в таком случае он передает обращения граждан уполномоченным с ними разбираться. А на уточняющий вопрос диспетчер просто бросил трубку.

Пригородные маршруты относятся к компетенции Киевской областной государственной администрации, однако и там, похоже, не в курсе, как решать такие проблемы. За почти три недели в ведомстве не смогли ответить на запрос Delo.ua, передавая его из отдела в отдел и обратно.

На попытки добиться ответа там заявили, что "ситуация непростая, нужно пообщаться с перевозчиками, а на это нужно время". В итоге издание получило формальную отписку: в областной администрации не смогли рассказать, много ли жалоб получает ведомство на нарушения в оплате проезда, на кого именно жаловались граждане и какие меры принимают к перевозчикам и его водителям в этих случаях.

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Также чиновники не смогли или не захотели ответить, что делать пассажиру, если по контактным телефонам для жалоб никто не отвечает.

Вместо простых, но конкретных ответов, из Киевской областной администрации прислали хороший образец бюрократического пустословия.

Вопрос о защищенности пассажира, которого ретивый водитель будет выгонять из транспорта по собственному желанию в нарушение условий, по которым он, собственно, и получил право работать на маршруте, остается открытым. Наивно требовать ответственного отношения от транспортников, когда контролирующие их работу чиновники сами отказываются от ответственности.