Транспорт 60 минут назад

В Киеве водителям упростят поиск мест для парковки

В приложении содержится онлайн-карта паркингов, доступных в городе, с помощью которой автовладельцы смогут быстро найти место для своего авто

Фото: Facebook/Юрий Таций Фото: Facebook/Юрий Таций
Фото: Facebook/Юрий Таций

На базе сервиса "Киев Цифровой" заработает программа, которая позволит водителям находить паркоместа, а столичной власти — оценить необходимость в дополнительных паркингах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

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"В приложении содержится онлайн-карта паркингов, доступных в городе, с помощью которой автовладельцы смогут быстро найти место для своего авто. Кроме того, автовладельцы смогут оплатить с помощью приложения услуги по парковке, а также штрафы за нарушение правил", — написал Таций.

По его словам, этот цифровой инструмент может стать неким средством для мониторинга количества паркомест в Киеве.

Программа позволит проанализировать, в каких частях города есть необходимость в дополнительных паркингах, оценить общую потребность в паркоместах, а также выработать решения для более эффективного использования уже имеющейся парковочной инфраструктуры.

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Эти данные, в свою очередь, могут лечь в основу для дальнейшего планирования строительства в городе.

"Кроме того, появление такого цифрового инструмента эффективно дополняет решение о запрете оставлять автомобили на тротуарах, которое недавно было принято Кабинетом министров Украины. Так, благодаря удобному поиску паркомест вблизи с помощью приложения водители будут меньше ставить собственные авто вдоль проезжей части. Это, в свою очередь, позволит несколько разгрузить дороги от пробок, которые возникают на узких улицах в результате заставленных автомобилями обочин", — подчеркнул чиновник.

Программа также будет доступна для использования инспекторов по парковке, которые смогут автоматически фиксировать нарушения. Это позволит обеспечивать их быстрое устранение и уведомление владельца о штрафных санкциях, которые последний сможет оплатить онлайн.

Напомним, в апреле в Киеве запустили пилотный проект по автоматической фотофиксации нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспорта. 

В феврале в Киеве начали устанавливать камеры автофиксации проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая появилась на бульваре Дружбы Народов.

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