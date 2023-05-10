Полиция не имеет права штрафовать маршрутки за движение во время тревоги - официальное заявление

В Патрульной полиции Киева заявили, что действующее законодательство не содержит норм, которые предоставляли бы правоохранителям право привлекать водителей перевозчиков к ответственности за перевозку пассажиров во время сигнала "Воздушная тревога". Соответственно полицейские не имеют оснований для остановки маршруток за движение во время тревоги, несмотря на заявления КГГА.

Об этом сообщило сообщество "Пассажиры Киева" со ссылкой на официальный ответ полицейских на этот вопрос.

Именно из-за отсутствия законных оснований для остановки ни один водитель и владелец маршрутки не понес ответственности за то, что перевозил пассажиров во время тревоги.

Отметим, что КГГА заявляла, что органы местных властей в пределах компетенции могут рассматривать вопрос о лишении перевозчика лицензии на перевозку пассажиров. Это компетенция КГГА, иная ответственность действующим законодательством не предусмотрена.

"То есть КГГА могла лишить частных перевозчиков лицензий или расторгнуть договор за нарушение решения Совета обороны Киева. Но этого никто не делал", - подчеркивают в сообществе "Пассажиры Киева".

Ответ Национальной полиции по поводу остановки маршруток во время воздушной тревоги в Киеве. Документ: сообщество "Пассажиры Киева" Ответ Национальной полиции по поводу остановки маршруток во время воздушной тревоги в Киеве. Документ: сообщество "Пассажиры Киева"

Напомним, киевляне несколько раз обращались к местным властям с просьбой отменить решение о запрете курсирования общественного транспорта. Заметим, что коммунальный транспорт соблюдает правила.

В то же время, власти Киева настаивают на необходимости сохранения запрета движения коммунального общественного транспорта во время воздушной тревоги.