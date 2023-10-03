В Киеве вводятся новые правила онлайн-оплаты проезда в транспорте: что изменится

В Киеве с 4 октября оплата за проезд с банковских карточек во всем общественном транспорте будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые две вместе.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Главный информационно вычислительный центр.

Отмечается, что изменения касаются только оплаты проезда средствами с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, или оплаты цифровой транспортной картой, если на ней не было приобретенных поездок, и деньги за проезд списались именно с банковской карты.

Как сообщают в КГГА, оплата будет списываться после каждой второй поездки в пределах одного дня.

"Алгоритм списания средств будет происходить следующим образом: после первой валидации списание средств не будет происходить сразу, однако после второй поездки будет производиться списание за две валидации одновременно. Если пассажир не совершит вторую поездку до вечера, списание за первую состоится после 21:00", - объясняют в КГГА.

Там добавляют, что система прошла успешное тестирование на маршрутах скоростного трамвая и масштабируется на весь общественный транспорт.

"Оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений. Сканируйте транспортную карту или QR-билет на валидаторе – через несколько минут запись об использовании появится в приложении", - отмечают в КГГА.

Кроме того, пассажирам напоминают, что подтверждение оплаты в банковском или приложении Киев Цифровой не является подтверждением валидации билета – как для пассажира, так и для контролера. Подтверждением является только информация на самом валидаторе (в случае повторного приложения) и на устройстве контроля.

Также банковской картой можно заплатить только за одного пассажира.

"Если путешествуете с близкими – воспользуйтесь пластиковой транспортной картой или QR-билетами", - сообщили в КГГА.

Напомним, в Киеве внедрили функцию оплаты проезда в наземном общественном транспорте через электронный кошелек Apple Pay. Теперь пользователи смогут произвести оплату, просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору.