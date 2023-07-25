У Києві впровадили оплату проїзду в наземному транспорті через Apple Pay

У Києві з 25 липня впровадили функцію оплати проїзду в наземному громадському транспорті через електронний гаманець Apple Pay. Як повідомляють у столичній адміністрації, відтепер користувачі зможуть здійснити оплату, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до валідатора.

"Власники сумісних iPhone або Apple Watch (iPhone 8 або новіша версія, Watch Series 4 або новіша версія) також зможуть увімкнути режим "Експрес-проїзд", що дозволить пасажирам наземного громадського транспорту оплачувати проїзд в один доторк без потреби розблоковувати пристрій чи виводити з режиму сну", - йдеться у повідомленні.

Як вказав заступник голови КМДА з питань цифрового розвитку і цифровізації Петро Оленич, режим "Експрес-проїзд" забезпечить захищеність, зручність та безпеку оплати проїзду для пасажирів громадського транспорту.

Щоб підключити цю функцію, користувачам потрібно додати до Apple Wallet кредитну або дебетову картку, що відповідає вимогам. Для увімкнення "Експрес-проїзду" треба відкрити програму "Гаманець" на iPhone і обрати картку, натиснути "Більше", а потім – "Дані картки" та "Параметри експрес-проїзду" і обрати бажану кредитну або дебетову картку.

"Щоб забезпечити ще більшу зручність користування функцією після ввімкнення режиму "Експрес-проїзд" клієнти зможуть використовувати свій iPhone для оплати проїзду у наземному громадському транспорті до п’яти годин, навіть якщо пристрій розряджений, завдяки резервному живленню", - зазначається в повідомленні.

Міська влада підкреслює, що оплата проїзду через Apple Pay надає клієнтам усі переваги конфіденційності та безпеки, вбудовані в iPhone і Apple Watch, і дані банківської картки, доданої до гаманця, ніколи не передаються самій компанії Apple і не зберігаються на її серверах.

Якщо ж iPhone або Apple Watch загубиться, власник пристрою зможе негайно скористатися застосунком Find My, щоб заблокувати пристрій і відстежити його місцерозташування.