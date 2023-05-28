Кличко відповів, чи підвищать вартість проїзду у громадському транспорті Києва до кінця війни

У Києві вартість проїзду у громадському транспорті не дорожчатиме до кінця війни.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю телеканалу "Київ 24".

За його словами, транспорт у місті Києві дотаційний, тому що собівартість проїзду понад 20 грн.

"Плата за проїзд залишається найнижчою в країні й не тільки, якщо ми говоримо про Європу. Але враховуючи складну економічну ситуацію, ми не плануємо найближчим часом, до закінчення військових дій, підвищувати вартість", - зазначив він.

Кличко додав, що одним з головних завдань перевізників є заміна старих маршруток на новий сучасний громадський транспорт.

Нагадаємо, в середньому по Україні за 2022 рік вартість одноразового квитка для проїзду в громадському транспорті виросла з 7,32 грн у грудні 2021-го до 8,6 грн у грудні 2022-го — на 17,4%.

Водночас в низці регіонів декілька місяців після повномасштабного вторгнення проїзд у громадському транспорті був безкоштовний, зокрема і в Києві. Згодом оплату поновили.