Кличко ответил, повысят ли стоимость проезда в общественном транспорте Киева до конца войны

В Киеве стоимость проезда в общественном транспорте не будет дорожать до конца войны.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко в интервью телеканалу "Киев 24".

По его словам, транспорт в Киеве дотационный, потому что себестоимость проезда более 20 грн.

"Плата за проезд остается самой низкой в стране и не только, если мы говорим о Европе. Но учитывая сложную экономическую ситуацию, мы не планируем в ближайшее время, до окончания военных действий, повышать стоимость", - отметил он.

Кличко добавил, что одной из главных задач перевозчиков является замена старых маршруток на новый современный общественный транспорт.

Напомним, в среднем по Украине за 2022 год стоимость одноразового билета для проезда в общественном транспорте выросла с 7,32 грн в декабре 2021-го до 8,6 грн в декабре 2022-го - на 17,4%.

В то же время в ряде регионов несколько месяцев после полномасштабного вторжения проезд в общественном транспорте был бесплатным, в том числе и в Киеве. Впоследствии оплату возобновили.