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Тип
Внезапно Внезапно
Категория
Транспорт
Дата публикации

Украинцы могут вернуть половину стоимости проезда в городском транспорте: что для этого нужно

стоимость проезда, общественный транспорт
Фото: Wikipedia

Государственный ПриватБанк будет возвращать в виде кэшбека половину стоимости проезда в городском транспорте пассажирам, покупающим QR билеты через Приват24.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Программа стартовала 24 апреля во всех украинских городах, где работает система безналичной оплаты проезда в городском транспорте через QR-код.

Как вернуть половину стоимости проезда

Чтобы получить кэшбек от поездки по общественному транспорту, нужно зарегистрироваться в программе на сайте банка. После этого при выборе способа оплаты проезда нужно выбирать QR код и Приват24 с карты "Универсальная" ПриватБанка.

Уточняем, что максимальная сумма возмещения составляет не более 250 грн на одного человека в месяц.

Для оплаты проезда с помощью QR-кода необходимо открыть приложение Приват24, после чего отсканировать код, размещенный на наклейках в транспорте, и произвести оплату. При этом важно нажать кнопку "закомпостировать". Банковская комиссия за услугу отсутствует, пассажир оплачивает только стоимость билета. Билет хранится в мобильном приложении Приват24.

Напомним, в среднем по Украине за 2022 год стоимость одноразового билета для проезда в общественном транспорте выросла с 7,32 грн в декабре 2021-го до 8,6 грн в декабре 2022-го - на 17,4%. 

В то же время в ряде регионов несколько месяцев после полномасштабного вторжения проезд в общественном транспорте был бесплатным, в том числе и в Киеве. Впоследствии оплату возобновили.

Автор:
Вита Молодан