КГГА расторгла договоры с недобросовестными частными перевозчиками: как изменятся маршруты общественного транспорта

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации расторг 6 договоров с недобросовестными частными перевозчиками и внес изменения в некоторые маршруты "Киевпасстранса".

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что решение о расторжении договоров было принято в результате проверок, которые проходили с марта.

"С начала марта 2023 года мы активно проверяли работу столичных автобусных перевозчиков. По их результатам мы расторгли 6 договоров об организации перевозок пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования с теми перевозчиками, которые недобросовестно выполняли свои обязанности", - подчеркнули в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Там добавили, что преимущество в реорганизации маршрутной сети в дальнейшем будет предоставлено автобусам и троллейбусам большой и особенно большой вместимости КП "Киевпасстранс", а также частным перевозчикам, которые будут качественно выполнять условия договора.

Кроме того, с 20 апреля будет продлен троллейбусный маршрут № 36 "Ул. Северная - станция метро "Святошин" до улицы Чернобыльской.

Также внесены изменения в путь следования автобусного маршрута № 97К "Массив Новобеличи – ул. Академика Ефремова" – с заездом на улицы Николая Ушакова, Прилужную и Чернобыльскую.

Соответственно, на этих маршрутах будет увеличено количество подвижного состава.

Напомним, "Укрзализныця" решила с 18 апреля добавить в расписание курсирования городской электрички в Киеве по одному позднему рейсу в обоих направлениях.

Самая поздняя отправка из Дарницы в направлении Выдубичей и центрального железнодорожного вокзала будет в 22:42 с прибытием в Святошино в 23:29. Последний рейс от Дарницы в Святошин через Левобережную, Троещину, Почайную и Сырец будет отправляться в 22:35 с прибытием в 23:20