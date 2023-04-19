КМДА розірвала договори з недобросовісними приватними перевізниками: як зміняться маршрути громадського транспорту

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації розірвав 6 договорів з недобросовісними приватними перевізниками і вніс зміни до деяких маршрутів "Київпастрансу".

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що рішення про розірвання договорів було ухвалено внаслідок перевірок, які відбувалися з березня.

"Із початку березня 2023 року ми активно перевіряли роботу столичних автобусних перевізників. За їх результатами ми розірвали 6 договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування з тими перевізниками, що недобросовісно виконували свої обов’язки"– наголосили в Департаменті транспортної інфраструктури.

Там додали, що перевагу в реорганізації маршрутної мережі в подальшому буде надано автобусам і тролейбусам великої та особливо великої місткості КП "Київпастранс", а також приватним перевізникам, які якісно виконуватимуть умови договору.

Відтак, із 20 квітня буде подовжено тролейбусний маршрут № 36 "Вул. Північна – станція метро "Святошин" до вулиці Чорнобильської.

Також внесено зміни в шлях слідування автобусного маршруту № 97К "Масив Новобіличі – вул. Академіка Єфремова" – із заїздом на вулиці Миколи Ушакова, Прилужну та Чорнобильську.

Відповідно на цих маршрутах буде збільшено кількість рухомого складу.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" вирішила з 18 квітня додати до розкладу курсування міської електрички в Києві по одному пізньому рейсу в обох напрямках.

Найбільш пізня відправка з Дарниці у напрямку Видубичів та центрального залізничного вокзалу буде о 22:42 з прибуттям до Святошина о 23:29. Останній рейс від Дарниці до Святошина через Лівобережну, Троєщину, Почайну та Сирець віправлятиметься о 22:35 з прибуттям о 23:20