Українці можуть повернути половину вартості проїзду у міському транспорті: що для цього потрібно

Державний ПриватБанк повертатиме у вигляді кешбеку половину вартості проїзду у міському транспорті пасажирам, які купують QR квитки через Приват24.

Про це повідомила пресслужба банку.

Програма стартувала 24 квітня у всіх українських містах, де працює система безготівкової оплати проїзду у міському транспорті через QR-код.

Як повернути половину вартості проїзду

Щоб отримати кешбек від поїздки у громадському транспорті, потрібно зареєструватися в програмі на сайті банку. Після цього під час вибору способу оплати проїзду потрібно обирати QR код та Приват24 з картки "Універсальна" ПриватБанку.

Уточнюємо, що максимальна сума відшкодування становить не більше ніж 250 грн на одну людину на місяць.

Для оплати проїзду за допомогою QR-коду необхідно відкрити додаток Приват24, після чого відсканувати код, розміщений на наліпках у транспорті, та провести оплату. При цьому важливо натиснути кнопку "закомпостувати". Банківська комісія за послугу відсутня, пасажир оплачує лише вартість квитка. Квиток зберігається у мобільному додатку Приват24.

Нагадаємо, в середньому по Україні за 2022 рік вартість одноразового квитка для проїзду в громадському транспорті виросла з 7,32 грн у грудні 2021-го до 8,6 грн у грудні 2022-го — на 17,4%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Водночас в ряді регіонів декілька місяців після повномасштабного вторгнення проїзд у громадському транспорті був безкоштовний, зокрема і в Києві. Згодом оплату поновили.