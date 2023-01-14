Вартість проїзду в громадському транспорті в Україні зросла майже на 20% за рік: в яких областях найвищі ціни

В середньому по Україні за рік вартість одноразового квитка для проїзду в громадському транспорті виросла з 7,32 грн у грудні 2021-го до 8,6 грн у грудні 2022-го — на 17,4%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Найбільше вартість проїзду подорожчала в Черкаській області — з 5 до 10 грн за квиток (+100%). З 5,92 до 11,83 грн (+99%) подорожчав проїзд у Чернівецькій області.

В Житомирській області в середньому за рік тариф на проїзд в громадському транспорті зріс з 6 до 10 грн (+66%).

На 50% подорожчав проїзд у Волинській та Чернігівській області — з 4 до 6 грн та з 8 до 12 грн відповідно. Також в Полтавській область в середньому вартість проїзду зросла з 7,27 до 10,95 грн (+51%), а в Миколаївській — з 6 до 9,16 грн (52,6%).

У Рівненській області за рік в середньому на 41,4% зросла вартість одноразової поїздки в громадському транспорті — з 6,93 до 9,8 грн.

Ще майже на третину в середньому подорожчав проїзд за рік у трьох областях. А саме у Дніпропетровській — 6 до 8 грн, Запорізькій — 6,48 до 8,49 грн, Хмельницькій — 6,2 до 7,9 грн. У Херсонські області одноразова поїздка в громадському транспорті в середньому за рік подорожчала на 20% — з 5 до 6 грн.

Також на 14,5% піднялась в середньому ціна на проїзд у Вінницькій та Львівські області — з 8 до 9,16 грн і 10 до 11,45 грн відповідно. Крім того, у Кіровоградській області вартість проїзду в середньому за рік зросла на 5,1% — з 6,16 до 6,48 грн. В інших регіонах ціни залишилися незмінними.

Нагадаємо, що в ряді регіонів декілька місяців після повномасштабного вторгнення проїзд у громадському транспорті був безкоштовний, зокрема і в Києві. Згодом оплату поновили.