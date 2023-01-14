Стоимость проезда в общественном транспорте в Украине выросла почти на 20% за год: в каких областях самые высокие цены

В среднем по Украине за год стоимость одноразового билета на проезд в общественном транспорте выросла с 7,32 грн в декабре 2021-го до 8,6 грн в декабре 2022-го — на 17,4%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Больше всего стоимость проезда подорожала в Черкасской области - с 5 до 10 грн за билет (+100%). С 5,92 до 11,83 грн (+99%) подорожал проезд в Черновицкой области.

В Житомирской области в среднем за год тариф на проезд в общественном транспорте вырос с 6 до 10 грн (+66%).

На 50% подорожал проезд в Волынской и Черниговской области – с 4 до 6 грн и с 8 до 12 грн соответственно. Также в Полтавской области в среднем стоимость проезда выросла с 7,27 до 10,95 грн (+51%), а в Николаевской — с 6 до 9,16 грн (52,6%).

В Ровенской области за год в среднем на 41,4% выросла стоимость одноразовой поездки в общественном транспорте – с 6,93 до 9,8 грн.

Еще почти на треть в среднем подорожал проезд за год в трех областях. А именно в Днепропетровской – 6 до 8 грн, Запорожской – 6,48 до 8,49 грн, Хмельницкой – 6,2 до 7,9 грн. В Херсонские области одноразовая поездка в общественном транспорте в среднем за год подорожала на 20% - с 5 до 6 грн.

Также на 14,5% поднялась в среднем цена на проезд в Винницкой и Львовской области – с 8 до 9,16 грн и 10 до 11,45 грн соответственно. Кроме того, в Кировоградской области стоимость проезда в среднем за год выросла на 5,1% - с 6,16 до 6,48 грн. В других регионах цены остались прежними.

Напомним, что в ряде регионов несколько месяцев после полномасштабного вторжения проезд в общественном транспорте был бесплатным, в том числе и в Киеве. Впоследствии оплату возобновили.