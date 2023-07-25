В Киеве ввели оплату проезда в наземном транспорте через Apple Pay

В Киеве с 25 июля внедрили функцию оплаты проезда в наземном общественном транспорте через электронный кошелек Apple Pay. Как сообщают в столичной администрации, теперь пользователи смогут произвести оплату, просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору.

"Владельцы совместимых iPhone или Apple Watch (iPhone 8 или более новая версия, Watch Series 4 или более новая версия) также смогут включить режим "Экспресс-проезд", что позволит пассажирам наземного общественного транспорта оплачивать проезд в одно прикосновение без необходимости разблокировать устройство или выводить из режима сна", - говорится.

Как указал заместитель главы КГГА по вопросам цифрового развития и цифровизации Петр Оленич, режим "Экспресс-проезд" обеспечит защищенность, удобство и безопасность оплаты проезда для пассажиров общественного транспорта.

Чтобы подключить эту функцию, пользователям необходимо добавить в Apple Wallet кредитную или дебетовую карту, соответствующую требованиям. Для включения "Экспресс-проезда" нужно открыть программу "Кошелек" на iPhone и выбрать карту, нажать "Больше", а затем - "Данные карты" и "Параметры экспресс-проезда" и выбрать желаемую кредитную или дебетовую карту.

"Чтобы обеспечить еще большее удобство использования функции после включения режима "Экспресс-проезд", клиенты смогут использовать свой iPhone для оплаты проезда в наземном общественном транспорте до пяти часов, даже если устройство разряжено, благодаря резервному питанию", - отмечается в сообщении.

Городские власти подчеркивают, что оплата проезда через Apple Pay предоставляет клиентам все преимущества конфиденциальности и безопасности, встроенные в iPhone и Apple Watch, и данные банковской карты, добавленной к кошельку, никогда не передаются самой компании Apple и не хранятся на ее серверах.

Если же iPhone или Apple Watch потеряется, владелец устройства сможет немедленно воспользоваться приложением Find My, чтобы заблокировать устройство и отследить его местоположение.