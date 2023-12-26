В КГГА ответили на петицию по установлению валидаторов в столичных маршрутках

Киевский городской совет не поддержал петицию об установлении валидаторов в маршрутках для оплаты проезда.

Об этом стало известно из ответа КГГА на данную петицию.

"Исполнительный орган Киевского городского совета ведет переговоры с перевозчиками частной формы собственности, обслуживающими автобусные маршруты, о необходимости присоединения к АСОП (автоматизированная система оплаты проезда)", - говорится в ответе мэра Киева Виталия Кличко.

Также сообщается, что вопрос внедрения и обеспечения возможности безналичной оплаты проезда в маршрутных такси возможен исключительно при условии присоединения перевозчиков к АСОП и соответствия их оборудования техническим требованиям.

Напомним, 1 декабря 2023 года петиция на сайте Киевского городского совета по установлению валидаторов в маршрутках столицы набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Автор петиции – Анна Фуртатенко, аргументировала свое обращение тем, что установка валидаторов поможет сделать поездку более безопасной – водители не будут отвлекаться во время движения, а пассажиры получат возможность оплачивать проезд бесконтактно.

Валидаторы в транспорте Киева

С 15 октября 2022 года в наземном транспорте Киева появилась возможность рассчитываться за проезд банковской картой. Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. По состоянию на 19 октября к системе были подключены все автобусные маршруты столицы, а с 20 октября нововведение заработало и в трамваях.

Валидаторы для оплаты проезда хотели установить и в маршрутках. В мае 2023 года систему бесконтактной оплаты тестировали на маршруте № 444 сообщением станция метро "Выставочный центр" – ул. Метрологическая. Однако эксперимент длился недолго – с 20 июля того же года на маршрут вернули исключительно наличный расчет. В качестве причины отказа от использования валидаторов у автоперевозчика заявили, что приборы часто выходили из строя.

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