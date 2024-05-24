В Киеве оплатить проезд в общественном транспорте можно в приложении: как это сделать

В приложении "Киев цифровой" в столице начали тестирование нового сервиса – оплаты за проезд в общественном транспорте без использования валидаторов.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Киев Цифровой начал тестирование новой функции валидации билетов сразу в приложении.

Этот сервис позволяет оплатить проезд в общественном транспорте без валидатора.

Как оплаты за проезд в приложении

Чтобы воспользоваться этим дополнительным способом оплаты проезда, необходимо:

отсканировать QR-код на наклейке или плакате в транспорте или ввести бортовой номер;

нажать «К» – «Оплата проезда»;

просканировать QR-код на плакате или наклейке в транспорте;

оплатить проезд транспортной картой, QR-билетом или банковской картой.

Если QR-код просканирует пассажир, у которого нет приложения "Киев Цифровой", его направит в маркет для загрузки приложения.

В случае контроля достаточно открыть запись об оплате проезда в новостной ленте на главном экране и нажать «Показать контроллеру». Контроллер просканирует билет считывающим устройством, чтобы проверить оплату проезда.

Новый сервис можно попробовать на трамвайных маршрутах Подольского депо. В нескольких трамваях с номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 и 19K можно найти плакаты и наклейки с QR-кодами.

Как сообщают в КГГА, по завершении тестирования соответствующий перечень маршрутов будет расширен.

Валидаторы в транспорте Киева

С 15 октября 2022 г. в наземном транспорте Киева появилась возможность рассчитываться за проезд по банковской карте. Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. По состоянию на 19 октября в систему были подключены все автобусные маршруты столицы, а с 20 октября нововведение заработало и в трамваях.

Валидаторы для оплаты проезда хотели установить и в маршрутках. В мае 2023 года систему бесконтактной оплаты тестировали на маршруте № 444 сообщением станция метро "Выставочный центр" – ул. Метрологическая. Однако эксперимент длился недолго – с 20 июля того же года на маршрут вернули исключительно наличный расчет. В качестве причины отказа от использования валидаторов у автоперевозчика заявили, что приборы часто выходили из строя.

Также Киевский городской совет не поддержал петицию об установлении валидаторов в маршрутках для оплаты проезда.

Напомним, в Киеве внедрили функцию оплаты проезда в наземном общественном транспорте через электронный кошелек Apple Pay. Теперь пользователи смогут произвести оплату, просто поднеся свой iPhone или Apple Watch к валидатору.

Заметим, что оплата за проезд в Киеве с банковских карт во всем общественном транспорте будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые две вместе.