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У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів (ФОТО, ВІДЕО)

У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

У Києві  відкрили новий пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зазначимо, що пішохідний міст почали будувати у 2020 році. Він з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів. Міст планували відкрити ще у 2022 році, але через повномасштабне вторгнення та війну термін відклали.

Фото 2 — У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 3 — У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 4 — У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 5 — У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 6 — У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 7 — У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 8 — У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів (ФОТО, ВІДЕО)

Як зауважив Кличко, звели міст за кошти меценатів — іноземних та українських.

У КМДА повідомляли, що метрополія Великого Парижа виділила на добудову понад 19 млн грн, а Тайвань – $2,5 млн.

Сталеві конструкції виготовили з мостового металу, виплавленого на меткомбінаті "Азовсталь". Цей метал відправили з Маріуполя до Дніпра 27 лютого 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ.

За словами Кличка, на даний момент підсвічування основної конструкції мосту не включатимуть і задіятимуть тільки економне LED освітлення поручнів.

Крім цього, на Оболонському острові доступні зони відпочинку та центри психологічного підновлення.

Фото 9 — У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 10 — У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 11 — У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 12 — У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 13 — У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 14 — У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 15 — У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який з'єднує парк "Наталка" та Оболонський острів (ФОТО, ВІДЕО)

Нагадаємо, 20 травня у Києві відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні — проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську.

Автор:
Світлана Манько