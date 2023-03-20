У Києві з'явиться міст із металу "Азовсталі"

У Києві відновили будівництво пішохідного мосту-хвилі на Оболонський острів, метал для якого виготовили на "Азовсталі".

Про це повідомила директорка з комунікацій компанії SCM Наталія Ємченко.

"Цього року в Києві мають добудувати 160-метровий пішохідний міст-хвилю. Він з’єднає Оболонський острів і парк "Наталка"", - зазначила вона.

За словами Ємченко, майже 300 тонн металу для мосту компанія "Метінвест", яка входить до холдингу SCM виготовили на "Азовсталі" в 2021 та 2022 році

"Тобто цей мост зі сталі "Азовсталі" є символом незламності. Його встигли зробити й вивезти з комбінату групи "Метінвест" напередодні повномасштабного вторгнення", - підкреслила вона.

Ємченко додала, що вже восени кияни та гості столиці зможуть гуляти ним.

"Для мене цей міст точно стане мостом між Києвом і Маріуполем. І символом деокупаціі міста Марії та відродження Азовсталі", - наголосила Ємченко.

Зауважимо, що будівництво мосту-хвилі на Оболонський острів переносили вже тричі. Наразі відомо, що пішохідний міст складатиметься з п'яти хвиль. Його довжина – 160 м, а ширина – 4 м.

Він буде підсвічуватись різними кольорами. Окрім того, на мосту буде вмикатися музика, коли на ньому збереться певна кількість людей. Також він буде безбар’єрним.

Зазначимо, Папа Римський Франциск вдягнув на руку знаковий браслет зі сталі "Азовсталі", де героїчно тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя, який став символом української незламності в усьому світі.

Нагадаємо, фандрейзингова платформа United24 запустила проект "Азовсталь. Символ незламності" задля збору коштів на підтримку України під час війни. Перша частина ініціативи – доброчинний випуск браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу заводу "Азовсталь".