В Киеве появится мост из металла "Азовстали"

В Киеве возобновили строительство пешеходного моста-волны на Оболонский остров, металл для которого был изготовлен на "Азовстале" в Мариуполе.

Об этом сообщила директор по коммуникациям компании SCM Наталья Емченко.

"В этом году в Киеве должны достроить 160-метровый пешеходный мост-волну. Он объединит Оболонский остров и парк "Наталка"", - отметила она.

По словам Емченко, почти 300 тонн металла для моста компания "Метинвест", входящая в холдинг SCM, изготовили на "Азовстале" в 2021 и 2022 году.

"То есть этот мост из стали "Азовстали" является символом несокрушимости. Его успели сделать и вывезти из комбината группы "Метинвест" в преддверии полномасштабного вторжения", - подчеркнула она.

Емченко добавила, что уже осенью киевляне и гости столицы смогут гулять по нему.

"Для меня этот мост точно станет мостом между Киевом и Мариуполем. И символом деоккупации города Марии и возрождения Азовстали", - подчеркнула Емченко.

Заметим, что строительство моста-волны на Оболонский остров переносили уже трижды. Пока известно, что пешеходный мост будет состоять из пяти волн. Его длина – 160 м, а ширина – 4 м.

Он будет подсвечиваться разными цветами. Кроме того, на мосту будет включаться музыка, когда на ней соберется определенное количество людей. Также он будет безбарьерным.

Отметим, Папа Римский Франциск надел на руку знаковый браслет из стали "Азовстали", где героически держали оборону защитники и защитницы Мариуполя, ставшего символом украинской несокрушимости во всем мире.

Напомним, фандрейзинговая платформа United24 запустила проект "Азовсталь. Символ несгибаемости" для сбора средств на поддержку Украины во время войны. Первая часть инициативы – благотворительный выпуск браслетов, изготовленных из последней довоенной партии металла завода "Азовсталь".