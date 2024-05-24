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В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

В Киеве открыли новый пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Пешеходный мост начали строить в 2020 году. Он объединяет парк "Наталка" и Оболонский остров. Мост планировали открыть еще в 2022 году, но из-за полномасштабного вторжения и войны срок отложили.

Фото 2 — В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 3 — В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 4 — В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 5 — В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 6 — В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 7 — В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 8 — В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров (ФОТО, ВИДЕО)

Как отметил Кличко, построили мост за средства меценатов — иностранных и украинских.

В КГГА сообщали, что метрополия Большого Парижа выделила на достройку более 19 млн грн, а Тайвань – $2,5 млн.

Стальные конструкции изготовили из мостового металла, выплавленного на меткомбинате "Азовсталь". Этот металл был отправлен из Мариуполя в Днепр 27 февраля 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения РФ.

По словам Кличко, на данный момент подсветку основной конструкции моста не будут включать и задействовать только экономное LED освещение перил.

Кроме того, на Оболонском острове доступны зоны отдыха и центры психологического восстановления.

Фото 9 — В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 10 — В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 11 — В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 12 — В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 13 — В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 14 — В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров (ФОТО, ВИДЕО)
Фото 15 — В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий парк "Наталка" и Оболонский остров (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, 20 мая в Киеве открыли движение по новому путепроводу на Оболони — проезд по улице Полярной эстакады через Богатырскую .

Автор:
Светлана Манько