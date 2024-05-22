На Дегтяревском путепроводе в Киеве завершили весь комплекс работ: как сейчас выглядит развязка

На Дегтяревском путепроводе в столице завершили весь комплекс работ - в частности открыли заезды и съезды с него. Проезд для автотранспорта и трамвая по путепроводу открыли в конце 2023 года.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он рассказал, что объект был построен в 1963 году и с тех пор его капитально не ремонтировали.

"Реконструкцию путепровода начали в июне прошлого года. Мостовики разобрали все конструкции сооружения и заменили новыми с улучшенными характеристиками. Фактически построили новый путепровод!" – сообщил городской голова.

Также на путепроводе сохранили трамвайную линию, проходящую вдоль улицы Дегтяревской. По современным технологиям устроили отдельное трамвайное полотно из усиленных монолитных плит.

Дегтяревский путепровод в Киеве. Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Дегтяревский путепровод в Киеве. Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Кличко отметил, что было сделано все, чтобы новое сооружение и остановки отвечали всем критериям безбарьерности.

"Смонтировали перильное ограждение, установили антипарковые столбики. Осуществили работы по озеленению и благоустройству территории. Обустроили тротуары с велодорожкой", - сообщил мэр Киева.

О Дегтяревском путепроводе

В июне 2023 года в Киеве приступили к реконструкции Дегтяревского путепровода. Работы должны были продолжаться до 30 ноября.

Согласно информации на сайте Prozorro, стоимость реконструкции составляет 934,7 млн. грн.

30 сентября во время работ произошел обвал балок. При выполнении монтажа 7-й балки она потеряла свою стойкость, а при падении была задета часть уже смонтированной конструкции.

Независимый инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин в комментарии "Суспільному" сказал, что балки для путепровода изготовил завод компании "Ковальская".

"Они экспериментальные. Это 36-ти метровая балка, а до этого были 33-метровые [...] Надо, чтобы ее (балку, – ред.) распилили, взяли образцы бетона и посмотрели, как там расположена арматура. Потому что причин (обвала, – ред.) может быть множество. Я не утверждаю, что это брак, но это может быть некачественный бетон, может быть неровно натянута арматура. И это только одни из многих причин”, – отметил он.

20 декабря движение по обновленному Дегтяревскому путепроводу открылось для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям.

Новый путепровод на 1 м выше предыдущего. Ширина сооружения увеличилась с 28 м до 40 м, а длина путепровода – 36 м вместо 33 м.

Как отметил мэр столицы, улучшенные параметры увеличат пропускную способность до 45 000 автомобилей в сутки.

Также на новом путепроводе сохранили трамвайную линию, на которой полностью обновили рельсы, усилили монолитные плиты полотна.